Комментатор Андронов раскритиковал правительство России за приговор Навальному

Комментатор Алексей Андронов остался недоволен приговором оппозиционному политику Алексею Навальному.

"Сегодня трудный выбор. Для всех. У каждого из нас своя Прекрасная Россия Будущего. Но она есть. А нас - тащат в прошлое. Где вертухаи, Сталин, "честные" суды, мудозвоны, наглые попы, эскимо за 20 коп, колбаса из дерьма, и все, что так любят коллективные малосоловы. Я выбор сделал", - написал Андронов в твиттере.

Напомним, что ранее суд заменил Навальному условный срок на реальный из-за того, что он не отмечался в соответствующих органах, пока пребывал в коме и на лечении в Германии.

Читайте также: Уткин возмущен приговором Навальному. | http://soccernews.ru