Комментатор Андронов вспомнил чудовищную выходку Алиева в киевском "Динамо"

Известный комментатор Алексей Андронов рассказал о том, как экс-игрок киевского "Динамо" Александр Алиев на расистской почве оскорбил защитника команды.

в то время, когда команду возглавлял российский специалист Валерий Газзаев, которую тогда возглавлял Валерий Газзаев.

"Точка невозврата была пройдена во время обеда на предыгровом заезде на базе. Кстати, знаю я это не от Газзаева, он не хотел "выпускать" эту историю в паблик. Алиева ждал колоссальный (50% от месячной зарплаты) штраф и уход из клуба.

Игравший в Динамо тогда нигерийский защитник Айила Юссуф, ничего не подозревая, подошел к блюду с макаронами. Положил себе тарелку, посыпал сыром, полил маслом и пошел на свое место. В блюде оставалось немного макарон. Алиев схватил блюдо, догнал Юссуфа, и высыпал ему остатки в тарелку с криками "чего стесняешься, обезьяна, возьми еще!" Когда он пришел поставить блюдо на место, сотрудница столовой уже принесла новое, свежее, полное.

Сказать, что Газзаев был в шоке - не сказать ничего", - написал Андронов в своем телеграм-канале.

Напомним, Алиев в 2010 году покунул "Динамо" и перешел в "Локомотив".

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