Комментатор Андронов вспомнил чудовищную выходку Алиева в киевском "Динамо"
Известный комментатор Алексей Андронов рассказал о том, как экс-игрок киевского "Динамо" Александр Алиев на расистской почве оскорбил защитника команды.
в то время, когда команду возглавлял российский специалист Валерий Газзаев, которую тогда возглавлял Валерий Газзаев.
"Точка невозврата была пройдена во время обеда на предыгровом заезде на базе. Кстати, знаю я это не от Газзаева, он не хотел "выпускать" эту историю в паблик. Алиева ждал колоссальный (50% от месячной зарплаты) штраф и уход из клуба.
Игравший в Динамо тогда нигерийский защитник Айила Юссуф, ничего не подозревая, подошел к блюду с макаронами. Положил себе тарелку, посыпал сыром, полил маслом и пошел на свое место. В блюде оставалось немного макарон. Алиев схватил блюдо, догнал Юссуфа, и высыпал ему остатки в тарелку с криками "чего стесняешься, обезьяна, возьми еще!" Когда он пришел поставить блюдо на место, сотрудница столовой уже принесла новое, свежее, полное.
Сказать, что Газзаев был в шоке - не сказать ничего", - написал Андронов в своем телеграм-канале.
Напомним, Алиев в 2010 году покунул "Динамо" и перешел в "Локомотив".
А еще: Геннадий Орлов посоветовал Азмуну не переходить в "Наполи"| http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Ндомбеле может покинуть "Тоттенхэм" этим летом
-
Тренер Романцев высказался о том, стоит ли считать "Зенит" уже чемпионом
-
Уткин сравнил Месси и Роналду
-
Газзаев высказался о возможном возобновлении сезона
-
"Спартак" призвал болельщиков не покидать дома в период пандемии
-
Комментатор Андронов вспомнил чудовищную выходку Алиева в киевском "Динамо"
-
Jordan продолжит экипировать ПСЖ как минимум до 2022 года
-
Страмаччони может возглавить сборную Ирана
-
"Арсенал" готов отпустить Обамеянга в другой клуб за 34 миллиона евро
-
Бывшая жена Кержакова рассказала о домашнем насилии
-
"Штутгарт" выкупил права на хавбека сборной Японии
-
Главный тренер "Баварии" Флик провел телефонный разговор с Лероем Сане
-
ПСЖ не может договориться с игроками о снижении зарплаты
-
Дибала сдал положительный тест на коронавирус 4-й раз за 6 недель
-
Возобновление Бундеслиги под угрозой из-за новой волны коронавируса
-
Игрок "Лацио" возмутился запрету на тренировки вне дома
-
Мбаппе рассказал о лучшем голе в карьере
-
Мостовой высказался о слухах о том, что "Локомотив" не будет продлевать контракт с Семиным
-
Президент "Лиона" понадеялся, что сезон Лиги 1 возобновится
-
Главные новости дня: 28 апреля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13