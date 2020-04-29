Комментатор Арустамян назвал неожиданного чемпиона России в нынешнем сезоне

1 Теги спартак москванобель арустамян

Комментатор Арустамян назвал неожиданного чемпиона России в нынешнем сезоне

Комментатор Нобель Арустамян в своем Twitter сообщил, что чемпионом России в нынешнем сезоне по жребию станет московский "Спартак".

"По моим данным, чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал "Спартак", — написал журналист.

Ранее сообщалось, что Российская Премьер-Лига может быть завершена досрочно из-за пандемии коронавируса. После 22 туров лидером турнира является "Зенит", а "Спартак" занимает восьмое место.

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Mutaloff
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