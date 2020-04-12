Комментатор Арустамян рассказал, почему Акинфеев не перешел в европейский клуб
Комментатор и журналист Нобель Арустамян рассказал, что вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым интересовались европейские клубы, но его трансфер так и не состоялся.
"Акинфеев в те годы был на прицеле у многих команд в Англии. Матч с "Манчестер Юнайтед" (3:3) в 2009 году не был его единственной крутой игрой на Альбионе. Помните нулевую ничью с "Арсеналом"?
На мой взгляд, проблемой Акинфеева в те годы было то, что у него не было европейского агента, способного "толкнуть" эту сделку", – приводят слова Арустамяна российские СМИ.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА, провел за клуб 629 матчей и пропустил 551 гол. За сборную России сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов. Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, четвертьфиналист чемпионата мира-2018.
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