Комментатор Денис Казанский назвал причину ухода с канала "Матч ТВ"

Известный комментатор Денис Казанский рассказал, почему он принял решение покинуть канал "Матч ТВ".

"Шесть лет на канале и 15 в холдинге – большая и важная часть моей жизни, позволившая получить неоценимый опыт. Я хочу сказать огромное спасибо каналу за то, что помог мне стать тем, кто я есть сейчас, реализовать многие мечты и идеи, получать удовольствие от каждого дня.

У каждого из нас в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов для перехода на следующий этап в своем развитии. Я считаю, что время для этого шага наступило. Хочу немного расширить зону комфорта и попробовать себя на другом уровне.

Пожалуйста, не ищите кошку там, где ее нет – это решение никак не связано с финансовыми условиями работы или внутренними делами канала. Это было мое и только мое решение, я руководствуюсь исключительно внутренними ощущениями", - приводит слова Казанского "Матч ТВ".

Стоит отметить, что несколько недель "Матч ТВ" покинул комментатор Нобель Арустамян.

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