Комментатор Елагин сравнил жизнь в России и СССР

Известный комментатор Александр Елагин поделился мнением о проблемах современной России, признавшись, что в эпоху СССР ему жилось лучше.

"Несомненно, сейчас Россия живёт лучше, чем после развала Советского Союза. Те, кто родился после развала СССР в 90-е этого не помнят, а я прекрасно помню. И ваши матери и отцы прекрасно помнят, что из себя представляла Россия, о которую вытирали ноги. У меня двое детей, и я прыгал по 25 работам, чтобы прокормиться. Да, сейчас народ живёт лучше, чем при России ельцинской, но хуже, чем при Советском Союзе. В СССР не было такого воровства. Гоголь в "Мёртвых душах" писал о дураках и дорогах. В современной России - дураки, дороги и воры. Коррупция! И это в верхних эшелонах власти.

Что ж ты, сука, воруешь? Когда ты стоишь, ты слуга народа! Как это можно? Ведь тебя выбирают. Да тебя к стенке нужно ставить, на лобном месте, гада, ставить к стенке. Ты слуга народа, ты отвечаешь за людей - и строишь замки за их счёт. Вот я категорически против этого и поддерживаю Путина, если он будет сажать этих сволочей и ставить к стенке. Жалко, что у нас нет высшей меры, жалко. Я за неё. В США есть", - сказал Елагин.

Комментатор известен по работе на интернет-портале "Okko.Sport", каналах субхолдинга "Матч!" и других платформах.

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