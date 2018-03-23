Комментатор "Евроспорта" предложил сборной России бойкотировать ЧМ-2018

Комментатор "Евроспорта" Владас Ташев поверг критике игру сборной России в матче с Бразилией (0:3).

"Единственная сборная, которая должна бойкотировать предстоящий Чемпионат Мира - это сборная России. А Италия пусть приезжает" - написал Ташев в своем твиттере.

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