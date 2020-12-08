Комментатор Генич прокомментировал увольнение Газизова из "Спартака"
Известный журналист и комментатор Константин Генич прокомментировал уход Шамиля Газизова с поста генерального директора московского "Спартака".
"Шамилю – удачи! Он отличный менеджер и человек! Но такого цирка, как в "Спартаке", нет ни в одном другом статусном клубе РПЛ. "Локомотив" попробовал, но до "Спартака" все равно недотягивает. Кинокомедия просто", – написал Генич в своем Twitter.
Напомним, что Газизов пришел в "Спартак" в конце прошлого сезона, сменив на посту генерального директора уволенного Томаса Цорна.
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