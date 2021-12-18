Комментатор Генич рассказал, от кого "Спартак" хочет избавиться в январе
Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса/Автор неизвестен
Известный российский комментатор Константин Генич выразил мнение, что московский "Спартак" в зимнее трансферное окно попытается избавиться от голландского полузащитника Йоррита Хендрикса.
"Кто главный кандидат на выход? Йоррит Хендрикс, который не делает разницы. Так просто не может быть, что игрок у тебя в обойме, почти на европейском контакте, сидит на скамейке запасных", — приводит слова Генича "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне 26-летний Хендрикс провел за "Спартак" 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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