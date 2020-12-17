Комментатор Генич рассказал, сколько денег он потерял на ставках

Известный комментатор Константин Генич рассказал, что он лишился большой суммы денег из-за ставок на тотализаторе.

"Вдруг моя история станет хорошим уроком для остальных. Я проиграл очень много накопленных средств, которые откладывал на будущее своей семьи и своих детей. Были хорошие хлебные года – ЧМ-2018 и Евро-2016. Хотел купить квартиру детям, но ничего не вышло. Это не одна ставка, их много – я проигрывал, а оно накапливалось, накапливалось и накапливалось. Итогом стала проигранная сумма с шестью нулями.

У меня все в порядке – дом есть, машина есть, семья ни в чем не нуждается. Только свободных денег на ставки нет. Я сейчас почти завязал со ставками и точно близок к финишу", – рассказал Генич в интервью каналу "Sports Интервью" в YouTube.

42-летний Генич ранее был футболистом и воспитывался в школах "Динамо" и "Спартака". Выступал за дубль "Спартака", "Торгмаш", "Монолит", "Вентспилс", "Химки", "Псков-2000", "Маккаби" Ахи и "Амкар". С 2006 года работает комментатором.

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