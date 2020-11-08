Комментатор Губерниев отреагировал на интимное видео Дзюбы
Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об интимном видео с участием нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, который занимался самоудовлетворением на камеру.
"Опять Артем Дзюба всех переполошил. И опять все звонят моей подруге Маше Орзул! Мы все знаем, что Дзюба человек страстный, но в этот раз Орзул ни при чем! Знаю точно!" — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Артем с 2012 женат на Кристине. У них есть двое сыновей - Никита (родился 24 апреля 2013 года), Максим (25 февраля 2016 года). В 2015 году форвард был замечен в компании с телеведущей Марией Орзул.
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