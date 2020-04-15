Комментатор Казанский рассказал, как его обругал Уткин

Теги василий уткин

Комментатор Казанский рассказал, как его обругал Уткин

Комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский рассказал, что однажды ему сильно досталось от Василия Уткина, который в тот момент был его руководителем.

"Вася тонкий педагог и знает, кого матом крыть, а кого не надо. Только однажды прилетело, и то касаемо репортерской работы. 2006 год, первая командировка на чемпионате мира. Я всего четыре месяца отработал в бригаде, а тут сразу ЧМ. И Уткину показалось, что я с какой-то сказочной интонацией начитал сюжет о тренировке сборной Японии в Бонне. Просто разнес по телефону — со всеми переливами. Ни с чего вообще, как мне казалось, но он был прав", - приводят слова Казанского российские СМИ.

Не пропустите: Уткин продолжил словесную перепалку с Соловьевым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спорт-Экспресс": "Зенит" не делал запрос о трансфере Зиньковского

"Спорт-Экспресс": "Зенит" не делал запрос о трансфере Зиньковского

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов