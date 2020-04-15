Комментатор Казанский рассказал, как его обругал Уткин
Комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский рассказал, что однажды ему сильно досталось от Василия Уткина, который в тот момент был его руководителем.
"Вася тонкий педагог и знает, кого матом крыть, а кого не надо. Только однажды прилетело, и то касаемо репортерской работы. 2006 год, первая командировка на чемпионате мира. Я всего четыре месяца отработал в бригаде, а тут сразу ЧМ. И Уткину показалось, что я с какой-то сказочной интонацией начитал сюжет о тренировке сборной Японии в Бонне. Просто разнес по телефону — со всеми переливами. Ни с чего вообще, как мне казалось, но он был прав", - приводят слова Казанского российские СМИ.
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Сетьен рассказал, о чем мечтает во главе "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20