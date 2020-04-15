Комментатор Казанский рассказал, как его обругал Уткин

Комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский рассказал, что однажды ему сильно досталось от Василия Уткина, который в тот момент был его руководителем.

"Вася тонкий педагог и знает, кого матом крыть, а кого не надо. Только однажды прилетело, и то касаемо репортерской работы. 2006 год, первая командировка на чемпионате мира. Я всего четыре месяца отработал в бригаде, а тут сразу ЧМ. И Уткину показалось, что я с какой-то сказочной интонацией начитал сюжет о тренировке сборной Японии в Бонне. Просто разнес по телефону — со всеми переливами. Ни с чего вообще, как мне казалось, но он был прав", - приводят слова Казанского российские СМИ.

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