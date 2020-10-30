Комментатор Казанский высказался о реакции людей на его шутку про Тедеско
Известный комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский высказался по поводу своей шутке про тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
В эфире ютуб-канала "Коммент.Шоу" Казанский сказал: "Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще 5 минут. И выпустит Бакаева".
"Это самая катастрофически плохая шутка, которая только может быть. Но рубрика называется "Лига плохих футбольных шуток", это уже устоявшийся жанр, не только в спортивном сегменте.
У нас и раньше встречались шутки подобного характера. И, конечно, с какими-то из них я лично не согласен и не принимаю. Но есть формат - мы зачитываем и все. Причем когда читаем, видим зачастую их впервые. Сразу понял, что это ужас-ужас.
Обычно у нас нет практики вырезать шутки, какими бы жесткими они не были. Думаю, по моей реакции сразу было понятно, что я воспринимаю конкретно эту - как нечто за гранью добра и зла. Правда, опять же, такое бывает. Это странный юмор, и мне он не свойственен, но все же. И мне приходилось шутить про других", - прокомментировал журналист.
Ранее сообщалось, что московский клуб подал жалобу на шутки журналиста.
Напомним, "Спартак" является лидером чемпионата России.
А еще: Тедеско ответил на претензии "Краснодара" к судейству в матче со "Спартаком"| http://soccernews.ru
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