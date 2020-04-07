Комментатор "Матч ТВ" обвинил США в создании коронавируса

Комментатор "Матч ТВ" Александр Неценко выразил мнение, что китайский коронавирус COVID-19 является разработкой США.

"Еще в 2015 году журнал Nature написал о том, что этот вирус был искусственно изобретен в американской лаборатории, Китай официально обвинил Штаты в его завозе, а теперь Штаты обоими враждующими партиями готовят триллионный иск на Китай.

В Ухане американская лаборатория открылась в конце 2015 года. За несколько недель до вируса посольство Штатов в Ухане закрылось. Не слишком ли много совпадений?" - написал Неценко в своем Twitter.

Напомним, что вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В настоящее время вирусом заразились более 1 миллиона 300 тысяч человек. Число умерших превысило 74 тысячи человек.

Не пропустите: Мать Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса. | http://soccernews.ru