Комментатор "Матч ТВ" оскорбил Пепе за его фол против Тадича

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Комментатор "Матч ТВ" оскорбил Пепе за его фол против Тадича

Комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов прокомментировал фол Пепе против Душана Тадича.

Отметим, что игрок сборной Португалии въехал шипами в ногу Тадича, за что был наказан желтой карточкой.

"Пепе - главная мразь современного футбола", - написал Шмурнов в своем твиттере.

Поединок между сборными Португалии и Сербии завершился вничью (1:1).

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