Комментатор "Матч ТВ" оскорбил Пепе за его фол против Тадича
Комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов прокомментировал фол Пепе против Душана Тадича.
Отметим, что игрок сборной Португалии въехал шипами в ногу Тадича, за что был наказан желтой карточкой.
"Пепе - главная мразь современного футбола", - написал Шмурнов в своем твиттере.
Поединок между сборными Португалии и Сербии завершился вничью (1:1).
Читайте также: Украина вырвала победу над Люксембургом, Португалия сыграла вничью с Сербией. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 марта
-
Умтити выдал стопроцентный показатель точных передач в игре с Исландией
-
Жиру вышел на чистое третье место в списке бомбардиров сборной Франции
-
Комментатор "Матч ТВ" оскорбил Пепе за его фол против Тадича
-
Матч Люксембург - Украина привлек внимание 19 европейских клубов
-
Украина вырвала победу над Люксембургом, Португалия сыграла вничью с Сербией
-
Англия и Франция разгромили своих соперников в отборочном раунде Евро-2020
-
Мбаппе побил рекорд Бензема
-
1
ПСЖ не собирается отпускать Мбаппе в "Реал"
-
"Тоттенхэм" вступает в борьбу за Тальяфико
-
1
Роналду получил травму в игре против Сербии
-
ПСЖ близок к подписанию контракта с Эррерой
-
1
"Барселона" может отпустить Умтити в "Манчестер Юнайтед"
-
"Ливерпуль" намерен удержать Мане
-
Черчесов отметил прогресс Джикии и Ахметова
-
"Ливерпуль" поборется с "Манчестер Сити" за Шкриньяра
-
"Бавария" согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом
-
Турция разгромила Молдову и возглавила группу Н
-
"Интер" хочет перехватить Паласиоса у "Реала"
-
1
"Лестер" требует от "Манчестер Юнайтед" более 100 миллионов за Магуайра
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11