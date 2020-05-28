Комментатор Моссаковский высмеял переход Рами в "Сочи"

Телекомментатор Михаил Моссаковский язвительно прокомментировал аннулирование контракта между "Сочи" и защитником Адилем Рами.

"Даже Терри для "Спартака" больше сделал", - пошутил Моссаковский.

Напомним, что Рами перешёл в "Сочи" в феврале, однако до сих пор не провёл ни одного матча за новую команду. Как выяснилось, у француза травма, которая не позволит ему продолжать профессиональную карьеру, поэтому южане аннулировали контракт с ним.

Что касается Терри, то он в 2018 году был близок к трансферу в "Спартак". Однако в последний момент англичанин вышел из переговоров, поскольку его дочь была против переезда отца в Россию.

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