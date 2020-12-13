Комментатор Орлов ответил на оскорбление со стороны Дзюбы

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о словах нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, который назвал его флюгером.

"Я не хочу ввязываться в эти дела с Дзюбой, это ниже моего достоинства, я же опытный журналист. Зачем мне на это обращать внимание? Пускай он свои проблемы решает сам. Я к этому спокойно отношусь, у нас свобода слова", – приводит слова Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 22 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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