Комментатор Орлов сравнил Клаудиньо с Месси и Роналду

Теги зенит санкт-петербургклаудиньо родригесгеннадий орловлионель мессикриштиану роналду

Комментатор Орлов сравнил Клаудиньо с Месси и Роналду

Известный комментатор Геннадий Орлов подверг критике тренерский штаб "Зенита" за замену бразильского полузащитника Клаудиньо в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:0).

"Я, конечно, не понял замены Клаудиньо. Зачем его снимать с игры за 20 минут до окончания матча? Я не увидел, что он уходил с поля травмированным. Понимаете, бразилец для "Зенита" – как Месси или Роналду. Он однозначно самый техничный.

Разве могут снять Месси с игры при счете 1:0? Даже не знаю, чем руководствовался тренерский штаб "Зенита". Лучших футболистов надо оставлять на поле, так как они одним своим действием могут все решить", – приводит слова Орлова "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 24-летний Клаудиньо провел за "Зенит" 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Василий Уткин отреагировал на скандал с болельщиками после игры ЦСКА - "Зенит". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" определил замену Рангнику, который возглавил "Манчестер Юнайтед"

"Локомотив" определил замену Рангнику, который возглавил "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов