Комментатор Орлов сравнил Клаудиньо с Месси и Роналду
Известный комментатор Геннадий Орлов подверг критике тренерский штаб "Зенита" за замену бразильского полузащитника Клаудиньо в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:0).
"Я, конечно, не понял замены Клаудиньо. Зачем его снимать с игры за 20 минут до окончания матча? Я не увидел, что он уходил с поля травмированным. Понимаете, бразилец для "Зенита" – как Месси или Роналду. Он однозначно самый техничный.
Разве могут снять Месси с игры при счете 1:0? Даже не знаю, чем руководствовался тренерский штаб "Зенита". Лучших футболистов надо оставлять на поле, так как они одним своим действием могут все решить", – приводит слова Орлова "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне 24-летний Клаудиньо провел за "Зенит" 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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