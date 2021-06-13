Комментатор Орлов сравнил сборные России и Украины



Телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что сборная России на данный момент слабее национальной сборной Украины.

"По игровым показателям, по футболистам сейчас Украина сильнее, чем сборная России. Она и лучше играет на европейское арене. Посмотрим, как они сыграют с Нидерландами. Игроки у них сильные", - сказал Орлов на своем ютуб-канале.

Напомним, что Россия и Украина с 2015 года разводятся при жеребьевке клубных турниров и турниров для сборных.

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