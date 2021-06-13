Комментатор Орлов сравнил сборные России и Украины

Теги россияукраина

Комментатор Орлов сравнил сборные России и Украины
Телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что сборная России на данный момент слабее национальной сборной Украины.

"По игровым показателям, по футболистам сейчас Украина сильнее, чем сборная России. Она и лучше играет на европейское арене. Посмотрим, как они сыграют с Нидерландами. Игроки у них сильные", - сказал Орлов на своем ютуб-канале.

Напомним, что Россия и Украина с 2015 года разводятся при жеребьевке клубных турниров и турниров для сборных. 

Не пропустите: Российский топ-боксер завершил карьеру. Он был чемпионом мира. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Нидерланды в феерическом матче обыграли Украину на Евро-2020

Нидерланды в феерическом матче обыграли Украину на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов