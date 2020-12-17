Комментатор Шмурнов жестко отреагировал на поражение "Спартака" в матче с "Зенитом"

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Комментатор Шмурнов жестко отреагировал на поражение "Спартака" в матче с "Зенитом"

Известный комментатор Александр Шмурнов жестко раскритиковал поведение болельщиков в социальных сетях после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" (3:1).

"Как же антиспартаковское чмо радуется этому поражению "Спартака", а еще больше – этому раздраю в клубе... Жалко вас. Просто потому, что вы чмо по жизни. Вам никогда не понять, что такое болельщики "Спартака", – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

В результате поражения отставание "Спартака" от лидирующего "Зенита" увеличилось до шести очков. Кроме того, после матча главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско заявил, что он не будет продлевать контракт, который истекает летом 2021 года.

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