Комментатор Шнякин назвал клубы, которые интересовались Кузяевым

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Комментатор Шнякин назвал клубы, которые интересовались Кузяевым

Известный телекомментатор Дмитрий Шнякин рассказал, где мог продолжить карьеру полузащитник "Зенита" Далер Кузяев.

"Мне показали кое-какие переписки, я, честно говоря, шокирован. Ещё сильнее расстроился. "Наполи" всерьёз хотел Кузяева, всё было для этого. Гаттузо сам интересовался им. "Фортуна" из Дюссельдорфа - она вылетела из Бундеслиги, но предлагала контракт ещё до вылета. Этот вариант отпал. "Арминия" из Билефельда тоже интересовалась.

Ещё один топ-клуб предлагал соглашение, вы даже не представляете, насколько это большая команда. Я до конца в это не верю, но видел переписку - один тренер рекомендовал Кузяева", - сообщил Шнякин.

Напомним, что Кузяев 31 июля покинул "Зенит" в качестве свободного агента, более двух месяцев искал команду в Европе, но в итоге вернулся в питерский клуб.

Не пропустите: Далер Кузяев объяснил, почему он решил вернуться в "Зенит". | http://soccernews.ru
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