Комментатор телеканала "МАТЧ ТВ" попал в крупный скандал

6 Теги ливерпульвест хэм юнайтед

Комментатор телеканала "МАТЧ ТВ" попал в крупный скандалКомментатор "МАТЧ ТВ" Артем Шмельков попал в крупный скандал, информирует sport.ru.

Вчера работник спортивного телеканала отработал на игре 1-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Вест Хэмом". После матча болельщики, недовольные его предвзятым отношением к "красным", начали в соцсетях указывать комментатору на его слабую работу, на что в ответ получили ответ весьма в грубой форме. Вот лишь несколько моментов общения Шмелькова с пользователями:

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Комментарии
РОМАН

Слишком много развелось таких горе- комментаторов! Но их количество не переросло в качество! Более того, с каждым годом они становятся всё более самоуверенными и наглыми - хотя в профессиональном плане абсолютно не растут. Бывших спортсменов высокого уровня среди них практически нет, а знания о комментируемом виде спорта почерпнуты исключительно из интернета. Но гонора у каждого комментатора МАТЧ ТВ выше крыши. Вместо того чтобы комментировать проходящую игру, и помогать телезрителю в ней ориентироваться- в чём собственно и состоит их истинное предназначение и за что они получают зарплату, эти говоруны несут всякую чушь и рассказывают о своих никому не интересных мыслях и проблемах! Нужно срочно провести аттестацию комментаторов и сократить их количество,оставив наиболее достойных, иначе уже невозможно смотреть футбол, не выключив звук!

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Алекс

Позор

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Юзер

Однажды смотрел матч АПЛ в его исполнении в прошлом сезоне, так он так просто в очко бухой был, такую околесицу нес, еле слова выговаривал, просто матч был не первой величины, 2 не топ команды там играли, видимо он подумал все равно никто это смотреть не будет, можно и бухим комментировать

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Гараж Удоев

это позорище

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Может его просто Zenden взломал? узнаю просто быдло стиль

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Зенден

)))))) что опущенный я даже снюсь тебе?

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