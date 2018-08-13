Комментатор телеканала "МАТЧ ТВ" попал в крупный скандал

Комментатор "МАТЧ ТВ" Артем Шмельков попал в крупный скандал, информирует sport.ru.

Вчера работник спортивного телеканала отработал на игре 1-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Вест Хэмом". После матча болельщики, недовольные его предвзятым отношением к "красным", начали в соцсетях указывать комментатору на его слабую работу, на что в ответ получили ответ весьма в грубой форме. Вот лишь несколько моментов общения Шмелькова с пользователями:

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