Комментатору Геничу стало плохо прямо во время матча

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Комментатору Геничу стало плохо прямо во время матчаКомментатор "Матч ТВ" Константин Генич прокомментировал ситуацию, которая произошла с ним во время трансляции матча "Гранада" – "Валенсия".

На последние 15 минут Генича заменил Станислав Минин.

"Этот ужасный год не мог закончиться легко. Буквально пару дней назад попал в ДТП. 20 лет за рулем без аварий, а тут - бац! Сам не пострадал, но ощущение не из приятных. А вчера вообще трэш. Работаю себе спокойно на матче испанского чемпионата, ничего необычного.

А во втором тайме накрывает по полной. Пелена перед глазами, сердце стучит как пулемет, голова кружится, ни фига не понял, что произошло. Прямо во время матча! Охренеть. Спасибо выпускающим редакторам за то, что быстро среагировали и вызвали скорую помощь. Помогли.

И спасибо Станиславу Минину за то, что прибежал и подстраховал на последние 15 минут. Выручил! С наступающим, друзья! Берегите себя! Здоровье – самое главное", – написал Генич в твиттере.

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