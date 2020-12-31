Комментатору Геничу стало плохо прямо во время матча

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич прокомментировал ситуацию, которая произошла с ним во время трансляции матча "Гранада" – "Валенсия".

На последние 15 минут Генича заменил Станислав Минин.

"Этот ужасный год не мог закончиться легко. Буквально пару дней назад попал в ДТП. 20 лет за рулем без аварий, а тут - бац! Сам не пострадал, но ощущение не из приятных. А вчера вообще трэш. Работаю себе спокойно на матче испанского чемпионата, ничего необычного.

А во втором тайме накрывает по полной. Пелена перед глазами, сердце стучит как пулемет, голова кружится, ни фига не понял, что произошло. Прямо во время матча! Охренеть. Спасибо выпускающим редакторам за то, что быстро среагировали и вызвали скорую помощь. Помогли.