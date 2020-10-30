Комментаторы "Матч ТВ" извинились за шутку про Тедеско в своем шоу
Комментаторы "Матч ТВ" и представители ютуб-канала "Коммент.Шоу" извинились перед главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско.
Ранее сообщалось, что "красно-белые" подали жалобу, посчитав оскорбительной шутку комментатора "Матч ТВ" Дениса Казанцева в адрес специалиста.
Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске Коммент.Шоу могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции. Вместе с тем, хотим отметить, что мы ни в коем случае не преследовали целью оскорбить ни главного тренера «Спартака», ни болельщиков клуба. И в этой связи хотим принести свои извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи. #спартак #комментшоу
"Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске "Коммент.Шоу" могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции. Вместе с тем, хотим отметить, что мы ни в коем случае не преследовали целью оскорбить ни главного тренера "Спартака", ни болельщиков клуба. И в этой связи хотим принести свои извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи", - говорится в сообщении.
После 12 туров РПЛ "Спартак" занимает 1 место в турнирной таблице.
Не пропустите: Комментатор Казанский высказался о реакции людей на его шутку про Тедеско| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Неймар готов подписать пятилетний контракт с ПСЖ
-
"Шальке" и "Штугарт" разошлись миром в матче Бундеслиги
-
Президент "Торино" заразился коронавирусом
-
Зидан рассказал, как чувствует себя Эден Азар
-
"Манчестер Сити" претендует на игрока гладбахской "Боруссии" Закариа
-
Точилин рассказал, сколько пропустит Нобоа из-за травмы
-
Новичок "Барселоны" Дест высказался о Месси
-
Генич высмеял "Спартак" из-за жалобы на шутки про Тедеско
-
Комментаторы "Матч ТВ" извинились за шутку про Тедеско в своем шоу
-
"Шахтер" разгромил "Мариуполь" в матче УПЛ и поднялся на второе место
-
Крыховяк высказался о слухах о конфликте с главным тренером "Локо" Николичем
-
Евсеев рассказал о звонке Юрия Семина после поражения "Уфы" в матче с "Зенитом"
-
Моуринью: "Тоттенхэм" должен понять, что Бэйл уже не тот игрок, что был семь лет назад"
-
Комментатор Казанский высказался о реакции людей на его шутку про Тедеско
-
Куман высказался об игроке "Барселоны" Фати
-
Куман высказался об игроке "Барселоны" Фати
-
Суарес пропустит матч Ла Лиги с "Осасуной"
-
"Едем на работу". Ибрагимович показал видео поездки на байке
-
На объекте владельца "Спартака" произошла массовая драка
-
Марадона высказался высказался о пандемии коронавируса