Комментаторы "Матч ТВ" извинились за шутку про Тедеско в своем шоу

Теги спартак москвадоменико тедеско

Комментаторы "Матч ТВ" извинились за шутку про Тедеско в своем шоу

Комментаторы "Матч ТВ" и представители ютуб-канала "Коммент.Шоу" извинились перед главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" подали жалобу, посчитав оскорбительной шутку комментатора "Матч ТВ" Дениса Казанцева в адрес специалиста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске Коммент.Шоу могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции. Вместе с тем, хотим отметить, что мы ни в коем случае не преследовали целью оскорбить ни главного тренера «Спартака», ни болельщиков клуба. И в этой связи хотим принести свои извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи. #спартак #комментшоу

Публикация от Коммент.Шоу (@comment_show_)

"Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске "Коммент.Шоу" могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции. Вместе с тем, хотим отметить, что мы ни в коем случае не преследовали целью оскорбить ни главного тренера "Спартака", ни болельщиков клуба. И в этой связи хотим принести свои извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи", - говорится в сообщении.

После 12 туров РПЛ "Спартак" занимает 1 место в турнирной таблице.

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