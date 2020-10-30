Комментаторы "Матч ТВ" извинились за шутку про Тедеско в своем шоу

Комментаторы "Матч ТВ" и представители ютуб-канала "Коммент.Шоу" извинились перед главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" подали жалобу, посчитав оскорбительной шутку комментатора "Матч ТВ" Дениса Казанцева в адрес специалиста.

"Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске "Коммент.Шоу" могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции. Вместе с тем, хотим отметить, что мы ни в коем случае не преследовали целью оскорбить ни главного тренера "Спартака", ни болельщиков клуба. И в этой связи хотим принести свои извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи", - говорится в сообщении.

После 12 туров РПЛ "Спартак" занимает 1 место в турнирной таблице.

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