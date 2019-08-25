Коммерческий директор "Краснодара" встал на защиту Берга

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Коммерческий директор "Краснодара" встал на защиту Берга

Коммерческий директор "Краснодара" Арам Фундукян высказался по поводу критики нападающего команды Маркуса Берга.

В матче 7-го тура с "Локомотивом" (1:1) фанаты "быков" освистали новичка команды.

"Уважаемые болельщики! Я выражаю общее мнение руководства клуба. В перерыве матча с "Локомотивом" часть публики свистела Маркусу Бергу. Мы привыкли, что в нашем клубе освистывают только тех, кто не отдается на поле, а это никак не относится к Маркусу. Всем футболистам требуется время на адаптацию в новой команде.

Мы благодарны, что Маркус присоединился к нашей команде, потому что один из наших форвардов молод, а второй подвержен травмам. Мы были в жестких рамках fair play, поэтому подписать годовой контракт с опытным игроком было для нас большой удачей. Мы видим его отношение на тренировках. Видим, как много он работает на поле, и уже сейчас приносит немало пользы. Просто иногда нужно не слушать диванных аналитиков, а анализировать игру самим и прислушиваться к мнению наших тренеров", - сказал Фундукян.

Ранее Быстров сравнил Берга с деревом.

Напомним, что Берг присоединился к "быкам" на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2020 года.

По некоторым данным, зарплата опытного нападающего в "Краснодаре" составит 1,9 миллиона евро за сезон.

А еще: Берг прокомментировал свой переход в "Краснодар"| http://soccernews.ru
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