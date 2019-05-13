Компани: "Бернарду Силва на 50 процентов клоун"



Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани поделился мнением о португальском полузащитнике Бернарду Силве.

"Я часто говорю Силве, что он на 50 процентов клоун, а на 50 процентов лидер. Если оставит 25 процентов от клоуна, а на оставшиеся 75 станет лидером, то будет капитаном "Манчестер Сити". Он очень силен. Не думаю, что кто-то из нас заслуживает чемпионский титул больше него", - приводит слова Компани RMC Sport.

В нынешнем сезоне 24-летний Силва провел 36 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2025 года.

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