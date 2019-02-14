Компани готов принять невыгодные для себя условия ради продления контракта с "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани не намерен покидать клуб предстоящим летом.

Напомним, что в июне у 32-летнего бельгийца истекает соглашение с клубом. Однако как сообщает Daily Mail, игрок хочет продлить контракт с "горожанами" и для этого он готов даже пойти на понижение заработной платы.

Отмечается, что тренер "Сити" Хосеп Гвардиола также выступает за сохранение Компани в клубе.

В этом сезоне Компани провел 14 игр, в которых отметился одной голевой передачей.

Читайте также: "Манчестер Сити" готовит серьёзное предложение по хавбеку "Реала". | http://soccernews.ru