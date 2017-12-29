Компани избежал серьезной травмы

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Компани избежал серьезной травмы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о травме бельгийского защитника Венсана Компани.

"Повреждение Венсана не столь серьезное, как мы думали. Он будет готов к ближайшим матчам. Завтра мы будем знать точно, но уже сейчас понятно, что его проблема небольшая", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Напомним, что футболист получил повреждение в матче с "Ньюкаслом" (1:0) и был заменен на 11-й минуте.

В этом сезоне 31-летний Компани провел за "Манчестер Сити" 9 матчей во всех турнирах.

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