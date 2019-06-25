Компани: "Лэмпард - естественный выбор для "Челси"

Бывший капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани советует "Челси" подписать Фрэнка Лэмпарда.

"Подписывайте его. Он - тот, кто вам нужен. Я очень многому у него научился. Он перебрался в "Сити", когда ему было 36 лет, но он сумел поднять планку для всех нас. Он - естественный выбор для "Челси". Я поддерживаю его назначение", - приводит слова Компани Daily Mail.

Напомним, что Лэмпард в настоящее время возглавляет "Дерби Каунти". Под его руководством клуб финишировал на шестом месте в Чемпионшипе, однако не смог пробиться в АПЛ, уступив "Астон Вилле".

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