Компани: "Мне кажется, что фанаты "МЮ" немного поддерживают "Сити" в ЛЧ"



Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани считает, что болельщики "Манчестер Юнайтед" поддержат его команду в грядущем противостоянии с "Ливерпулем" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Лига Чемпионов это большой турнир. Мне кажется, что нас немного поддерживают фанаты "Манчестер Юнайтед", - цитирует Компани Sky Sports.

Напомним, что "Ливерпуль" является самым непримиримым соперником для "МЮ".

Первый матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" состоится 4 апреля. Ответная встреча пройдет 10 апреля.

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