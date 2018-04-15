Компани: "Мог бы стать идеальным игроком, если бы встретил Гвардиолу в 18 лет"

Теги манчестер ситивенсан компанихосеп гвардиола

Компани: "Мог бы стать идеальным игроком, если бы встретил Гвардиолу в 18 лет"Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани выразил сожаление о поздней встрече с главным тренером своей команды Хосепом Гвардиолой.

"Если бы я познакомился с ним в 18 или 20 лет, возможно, я бы стал идеальным игроком. Я думаю, что я мог бы улучшить свою игру во многих аспектах", - приводит слова 32-летнего защитника "горожан" Marca.

Напомним, Гвардиола вошел в историю английского футбола. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов