Компани: "Мог бы стать идеальным игроком, если бы встретил Гвардиолу в 18 лет"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани выразил сожаление о поздней встрече с главным тренером своей команды Хосепом Гвардиолой.

" Если бы я познакомился с ним в 18 или 20 лет, воз можно, я бы стал идеальным игроком. Я думаю, что я мог бы улучшить свою игру во многих аспектах ", - приводит слова 32-летнего защитника "горожан" Marca.

Напомним, Гвардиола вошел в историю английского футбола. | soccernews.ru