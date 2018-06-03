Компани может не сыграть на Чемпионате Мира

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани рискует пропустить ЧМ-2018.

Как сообщает ESPN, футболист получил травму паха во вчерашней товарищеской игре против Португалии (0:0).

Сроки восстановления будут известны через два дня, а уже завтра сборной нужно определиться с окончательным составом.

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