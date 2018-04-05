Компани: "На следующей неделе будет очередь "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани поделился эмоциями после поражения от "Ливерпуля" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Если сыграем в Манчестере так, как сегодня во втором тайме, то сможем чего-то добиться.

Отдаем должное "Ливерпулю", но на следующей неделе будет наша очередь", – сказал Компани.

Ответный матч пройдет 10 апреля. | http://soccernews.ru