Компани намерен стать Чемпионом Мира в России



Защитник сборной Бельгии Венсан Компани намерен стать победителем Чемпионата Мира-2018.

"Чемпионат Мира в России может стать лучшим турниром в моей карьере. Я много работал, чтобы улучшить свою игру. Я приеду в Россию, чтобы стать чемпионом. Кое-кто посчитает, что я слишком амбициозный, но у меня есть объективный взгляд. Я оптимистично настроен относительно своей формы.

Что касается противостояния с Англией, то одноклубники по "Манчестер Сити" подкалывали меня по этому поводу. Надеюсь, что обе команды наберут по шесть очков и пройдут в плей-офф", - цитирует Компани SuperSport.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Бельгии сыграет в одной группе с Англией, Тунисом и Панамой.

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