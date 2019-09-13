Компани назвал лучшего защитника в истории АПЛ

Бывший капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани рассказал, кого он считает лучшим защитником в истории английской Премьер-лиги.

"Я бы назвал Вирджила ван Дейка. Он выступает на таком уровне не так долго, как Джон Терри или Рио Фердинанд, но всё дело в том, как он показал себя в последние несколько лет. Ван Дейк дал понять, что был бы на вершине куда дольше, если бы раньше оказался на своём месте. "Ливерпуль" до его прихода и после - это две абсолютно разные команды. Так что я бы отметил его", - цитирует Компани Goal.com.

"Ливерпуль" купил ван Дейка у "Саутгемптона" в январе 2018 года за 84,65 миллионов евро.

В активе голландского центрбека 78 матчей в составе "красных", 8 голов и 5 ассистов.

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