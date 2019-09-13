Компани назвал лучшего защитника в истории АПЛ
Бывший капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани рассказал, кого он считает лучшим защитником в истории английской Премьер-лиги.
"Я бы назвал Вирджила ван Дейка. Он выступает на таком уровне не так долго, как Джон Терри или Рио Фердинанд, но всё дело в том, как он показал себя в последние несколько лет. Ван Дейк дал понять, что был бы на вершине куда дольше, если бы раньше оказался на своём месте. "Ливерпуль" до его прихода и после - это две абсолютно разные команды. Так что я бы отметил его", - цитирует Компани Goal.com.
"Ливерпуль" купил ван Дейка у "Саутгемптона" в январе 2018 года за 84,65 миллионов евро.
В активе голландского центрбека 78 матчей в составе "красных", 8 голов и 5 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1