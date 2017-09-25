Компани не сыграет против "Шахтера"

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Компани не сыграет против "Шахтера"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани не поможет команде в матче с "Шахтером", сообщает сайт клуба.

Футболист еще не успел восстановиться после повреждения. Также игру рискует пропустить Бенжамен Менди, получивший травму на прошедших выходных.

Однако с "горняками" может сыграть хавбек Илкай Гюндоган.

Поединок "Манчестер Сити" - "Шахтер" пройдет завтра в 21:45.

Читайте также: Стала известна заявка "Шахтёра" на матч с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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