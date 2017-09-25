Компани не сыграет против "Шахтера"
Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани не поможет команде в матче с "Шахтером", сообщает сайт клуба.
Футболист еще не успел восстановиться после повреждения. Также игру рискует пропустить Бенжамен Менди, получивший травму на прошедших выходных.
Однако с "горняками" может сыграть хавбек Илкай Гюндоган.
Поединок "Манчестер Сити" - "Шахтер" пройдет завтра в 21:45.
Читайте также: Стала известна заявка "Шахтёра" на матч с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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