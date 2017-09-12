Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани не сыграет с "Фейеноордом", сообщает сайт клуба.

Футболист не успел восстановиться от повреждения, из-за которого он пропустил матч с "Ливерпулем".

Поединок "Манчестер Сити" - "Фейеноорд" пройдет завтра в 21:45.

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