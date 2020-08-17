Компани объявил о завершении карьеры

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Компани объявил о завершении карьеры

Известный бельгийский защитник Венсан Компани решил повесить бутсы на гвоздь.

По словам 34-летнего футболиста, он завершил карьеру, чтобы сконцентрироваться на тренерской работе в "Андерлехте", воспитанником которого является.

Помимо брюссельского клуба центрбек выступал за "Гамбург" и "Манчестер Сити". В составе национальной сборной провёл 89 матчей и забил 4 гола.

С начала прошлого сезона Компани был играющим тренером в "Андерлехте".

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