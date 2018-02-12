Компани оценил шансы "Манчестер Сити" на победу в Лиге Чемпионов
Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани поделился мнением о возможной победе команды в Лиге Чемпионов.
"Стараюсь не видеть различий между Лигой Чемпионов, АПЛ и Кубком Англии. Можем ли мы победить в завтрашнем матче с "Базелем"? Да, мы обязаны. Если когда у "Манчестер Сити" и была команда, которая комфортно бы чувствовала себя в этом турнире, то именно эта. Если у нас не получится в этом году, то это будет следующий год или через один. Мы добьемся своего, уверен в этом.
Нашей успешной игре помогало умение мгновенно включаться в рабочий режим, уважение ко всем соперникам, постоянная стопроцентная готовность. Прежде такого не испытывал ни в одной из команд, за которые выступал" - приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.
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