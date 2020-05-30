Компани отказался войти в тренерский штаб "Манчестер Сити"

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Компани отказался войти в тренерский штаб "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола приглашал экс-капитана команды Венсана Компани войти в тренерский штаб "горожан" после ухода Микеля Артеты. Об этом сообщает The Times.

По данным источника, бельгиец отказал Гвардиоле. На данный момент он работает в "Андерлехте" играющим тренером и не планирует покидать клую.

Отметим, что переговоры были не официальными.

Компани играл за "Манчестер Сити" на протяжении 11 лет. Прошлым летом он вернулся в Бельгию.

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