Компани поддержал представителей ЛГБТ

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани выразил поддержку ЛГБТ, сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист сфотографировался с капитанской повязкой, выполненной в радужных цветах. Стоит отметить, что к акции поддержки лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией присоединились уже многие клубы Премьер-лиги.

Фото: Компани выражает толерантность.

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