Компани поделился ожиданиями от манчестерского дерби

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Компани поделился ожиданиями от манчестерского дерби

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани прокомментировал предстоящий поединок против "Манчестер Юнайтед".

"Тренеры и игроки любят приуменьшать значение этого матча, но я считаю, что подобные высказывания - чепуха. Для меня это самый важный матч в мире. Это больше, чем остальные игры. Я, команда и фанаты должны сделать всё для победы.

Не так важно, на какой позиции мы находимся, нужно ли нам одно очко или три. Лично мне всё равно. Главное завершить матч с высоко поднятой головой" - приводит слова Компани Sky Sports.

Напомним, что манчестерское дерби состоится 10 декабря.

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12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
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