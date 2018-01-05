Компани попросил клубы АПЛ снизить цену билетов

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Компани попросил клубы АПЛ снизить цену билетов

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани просит клубы АПЛ снизить цену билетов.

"В зависимости от атмосферы на стадионе вы получаете то или иное преимущество игры дома. Это зависит от людей, которые посещают ваш стадион. АПЛ получает в два или три раза больше доходов, чем другие топ-5 лиги Европы, так когда люди уже поймут, что основная часть доходов приходится на продажу телеправ, а доходы от продажи билетов падают? Чтобы быть лучшим продуктом в мире, нужны не только лучшие футболисты, но и лучшая атмосфера на стадионах, то есть правильные люди на правильных местах" - приводит слова Компани Mirror.

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