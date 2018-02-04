Компани: "Промах Стерлинга в матче с "Бернли"? Рахим очень важен для нас"

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Компани: "Промах Стерлинга в матче с "Бернли"? Рахим очень важен для нас"
Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани поддержал форварда Рахима Стерлинга, который допустил ужасный промах в матче 26-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (1:1).

"Рахим невероятно важен для нас. Он забил больше всех голов в АПЛ на последних минутах", - приводит слова Компани Goal.com.

Видео: Стерлинг мажет с близкого расстояния.

Не пропустите: Компани: "Стоит похвалить "Бернли". | http://soccernews.ru

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