Компани: "Промах Стерлинга в матче с "Бернли"? Рахим очень важен для нас"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани поддержал форварда Рахима Стерлинга, который допустил ужасный промах в матче 26-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (1:1).

"Рахим невероятно важен для нас. Он забил больше всех голов в АПЛ на последних минутах", - приводит слова Компани Goal.com.

