Компани пропустит ещё 10 дней

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о ходе восстановления защитника Венсана Компани.

По словам наставника "горожан", бельгийский центрбек приступит к тренировкам в общей группе ориентировочно через 10 дней.

В этом сезоне 31-летний Компани сыграл за "Манчестер Сити" всего 3 матча.

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