Компани пропустит свой прощальный матч из-за травмы

Защитник Венсан Компани не сможет принять участие в матче, посвящённом его уходу из "Манчестер Сити".

Напомним, что сегодня в прощальной игре бельгийца встретятся команда всех звёзд "горожан" и сборная звёзд АПЛ.

Сам "виновник торжества" матч пропустит из-за травмы задней поверхности бедра.

Напомним, что Компани покинул "Сити" по окончании прошлого сезона и перебрался в "Андерлехт", где стал играющим тренером.

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