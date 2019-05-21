Компани проведет прощальный матч за "Манчестер Сити" против команды звезд АПЛ

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Компани проведет прощальный матч за "Манчестер Сити" против команды звезд АПЛ

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани проведет прощальный матч за английский клуб, сообщает официальный сайт "горожан".

Поединок состоится 11 сентября на стадионе "Этихад". Соперником "Манчестер Сити" выступит команда, составленная из звезд Премьер-лиги. Собранные средства пойдут на благотворительность.

33-летний Компани выступал за "Манчестер Сити" с 2008 года, провел за клуб 360 матчей, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. С клубом он четыре раза становился чемпионом Англии.

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