Компани рассказал, где продолжит карьеру

Защитник Венсан Компани, объявивший о своем уходе из "Манчестер Сити", продолжит карьеру в "Андерлехте".

"Следующие три сезона я буду играющим тренером в "Андерлехте". Этот клуб лучший в Бельгии. Это может удивило вас, но это самое рациональное решение в моей жизни", - заявил Компани.

Отметим, что 33-летний Компани является воспитанником "Андерлехта". Он попал в структуру клуба когда ему было 6 лет и покинул его в 2006 году.

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