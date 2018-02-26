Компани: "Самая подходящая характеристика Гвардиолы - энергичный и неустанный"

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Компани: "Самая подходящая характеристика Гвардиолы - энергичный и неустанный"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани расхвалил тренера команды Хосепа Гвардиолу.

"Думаю, что самая подходящая его характеристика - энергичный и неустанный. Играем мы против "Уигана" или "Арсенала", разницы в подготовке к матчам нет. Гвардиола делится с нами невероятным объемом знаний, к тому же он умеет донести свою мысль.

Каждый раз мы ощущаем преимущество над другими командами только за счет того, что Хосеп очень точен в формулировке мыслей, всегда ясно дает понять, чего он от нас хочет. Работать с ним все равно что отучиться 10 лет. Будто ходишь в университет. Мы не перестаем у него учиться каждый день" - приводит слова Компани Goal.com.

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