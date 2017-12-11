Компани снова получил травму

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Компани снова получил травму

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани вновь травмировался и выбыл из строя.

Очередное повреждение 31-летний бельгиец получил в матче 16-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

"Компани получил травму. С Венсаном это случается. Мы не можем полагаться на него в течение долгого времени" - сказал после дерби главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

В этом сезоне Компани сыграл за "Манчестер Сити" всего 7 матчей.

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